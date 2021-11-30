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Fenerbahçe maçı sonrası o istatistik! Göztepe kendi evinde...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılarda işler istenildiği gibi gitmezken, Süper Lig'de kendi evinde en az puan toplayan takım olarak dikkat çekti. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 13:40
Fenerbahçe maçı sonrası o istatistik! Göztepe kendi evinde...

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Göztepe, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldığı 14. haftayı 11 puanla 18. sırada geçti. Geride kalan maçlarda 13 gol atan Göztepe, kalesinde 20 gol gördü. İlk 14 hafta itibarıyla sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 7, kendi evinde ise 4 puana ulaştı.

İç sahada çıktığı 7 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe, 4 puanla ligde kendi evinde en az puan toplayan takım konumunda yer aldı. Göztepe'yi 8 iç saha maçında 7 puana ulaşan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor izliyor.

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Sarı-kırmızılı ekip, dün Fenerbahçe beraberliğiyle Gürsel Aksel Stadı'nda 4 maç sonra sahadan puanla ayrılırken, aynı zamanda iç sahada 4 müsabakanın ardından gol sevinci yaşadı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü TFF 3. Lig ekibi Kahta 02 Spor'u konuk ettikten sonra ligde 6 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

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