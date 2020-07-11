Göztepe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Göztepe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'in 32. haftasının açılış maçında sahasında 'ni konuk ediyor. Ligde orta ve alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi ekibi 39 puanla 9. sırada, başkent temsilcisi ise 33 puanla 12. sırada yer alıyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak son maçlar öncesinde rahatlamak istiyor. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

'in 32. haftası 'de açılıyor. Günün tek karşılaşmasında evinde 'ni konuk ediyor. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekipte Serdar Gürler, Halil ve Beto ile konuk takımda Fabricio, Yasin, Ayite ve Nadir'in sakatlıkları var.

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe'nin bu akşam sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geleği maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem düdük çalacak.

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Göktuğ, Murat, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Zargo, Polomat (Halil İbrahim), Berat, Sessegnon, Candeias, Sefa, Sio, Stancu

LİGDE 34. RANDEVU

Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.

  1. 11.07.2020
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