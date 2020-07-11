Göztepe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ligde orta ve alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi İzmir ekibi 39 puanla 9. sırada, başkent temsilcisi ise 33 puanla 12. sırada yer alıyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak son maçlar öncesinde rahatlamak istiyor. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 32. haftası İzmir'de açılıyor. Günün tek karşılaşmasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekipte Serdar Gürler, Halil ve Beto ile konuk takımda Fabricio, Yasin, Ayite ve Nadir'in sakatlıkları var.
GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Göztepe'nin bu akşam sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geleği maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Göztepe: Göktuğ, Murat, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Zargo, Polomat (Halil İbrahim), Berat, Sessegnon, Candeias, Sefa, Sio, Stancu
LİGDE 34. RANDEVU
Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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