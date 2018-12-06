Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi
06 Aralık 2018, Perşembe
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sona erdi

Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi

'nın Serik ilçesinde düzenlenen sona erdi.

Rusya'dan 14 kulübün katılımıyla Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Sahası'nda 2 Aralık'ta başlayan tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Moskova City Golf Kulübü olurken, ikinciliği Pestovo Golf Kulübü, üçüncülüğü de Agalarov Golf Kulübü elde etti.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle ilk üçe giren takımlar ödüllerini aldı. Kupalar Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı ve eşi Nurten Öztürk tarafından verildi.

Fikret Öztürk, "Belek'te 4 gün boyunca Rusya'dan gelen 14 golf kulübünü ağırladık. Güzel ve bir hayli çekişmeli bir turnuva oldu. Bu turnuvanın daha ileri ki dönemlerde daha zorlu geçeceğini görüyorum. Turnuva, uzun yıllar ülkemizde yapılacak" şeklinde konuştu.

  1. 6.12.2018 12:23
  2. Güncelleme: 6.12.2018 13:21
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