Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi.
Rusya'dan 14 kulübün katılımıyla Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Sahası'nda 2 Aralık'ta başlayan Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Moskova City Golf Kulübü olurken, ikinciliği Pestovo Golf Kulübü, üçüncülüğü de Agalarov Golf Kulübü elde etti.
Turnuva sonunda düzenlenen törenle ilk üçe giren takımlar ödüllerini aldı. Kupalar Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk tarafından verildi.
Fikret Öztürk, "Belek'te 4 gün boyunca Rusya'dan gelen 14 golf kulübünü ağırladık. Güzel ve bir hayli çekişmeli bir turnuva oldu. Bu turnuvanın daha ileri ki dönemlerde daha zorlu geçeceğini görüyorum. Turnuva, uzun yıllar ülkemizde yapılacak" şeklinde konuştu.
- 6.12.2018 12:23
- Güncelleme: 6.12.2018 13:21
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Galatasaray Ankara'da engeli aştı
Toplam 1
Yorum
gs hocam muğdat ı değerlendirmen lazım adam yok.bir de atalay ın üstüne gidelim.iyi bişey olabilir ama gençler bir level daha iyi olması lazım.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
baba kartal Yaşlı papaz oyuncu almaktan artık vaz geçin. Başta b. yılmaz olmak üzere fayda değil zarar verir.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
Nirvana Lütfen 26 yaşından büyük oyuncu almayın . Bedava bile gelse Pepe gibi 34 yaşında adamlara yılda 6 mly Euro verilmez .
Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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