Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı
Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi.
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya ve National Golf kulüplerinde Golf Mad ve Pegasus Hava Yolları işbirliğinde düzenlendi. 25 ülkeden 204 sporcunun mücadele ettiği turnuvada birinci olan İspanyol golfçü Juan Carlos Aguero Rozadilla 4 bin Euro ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği ise Rus Viladimir Osipov elde etti. Takımlar kategorisinde Juan Carlos Aguero Rozadilla, Dimitry Tsaplin, Elena Musths ve Dimitry Mustha'dan oluşan takım birinci oldu.
Dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Otel Müdürü Tolga Yılmaz, National Golf Club Müdürü ve Golf Mad sahiplerinden Bekir Kara ve Edward Lainchbury ile Likya Word Otel sahibi Atilla Silahtaroğlu tarafından verildi.
Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtıldı.
- 5.12.2018 14:39
- Güncelleme: 5.12.2018 15:58
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