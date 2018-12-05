Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Pro-Am Turnuvası tamamlandı

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı

'nın Serik ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Pro-Am Turnuvası sona erdi.

Pro-Am Turnuvası Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki ve kulüplerinde Golf Mad ve Pegasus Hava Yolları işbirliğinde düzenlendi. 25 ülkeden 204 sporcunun mücadele ettiği turnuvada birinci olan İspanyol golfçü 4 bin Euro ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği ise Rus Viladimir Osipov elde etti. Takımlar kategorisinde Juan Carlos Aguero Rozadilla, Dimitry Tsaplin, Elena Musths ve Dimitry Mustha'dan oluşan takım birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Otel Müdürü Tolga Yılmaz, National Golf Club Müdürü ve Golf Mad sahiplerinden Bekir Kara ve Edward Lainchbury ile Likya Word Otel sahibi Atilla Silahtaroğlu tarafından verildi.

Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtıldı.

  1. 5.12.2018 14:39
  2. Güncelleme: 5.12.2018 15:58
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