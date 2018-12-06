Golf turnuvasında tek atışta hedefi bulan oyuncuya 1 kilo altın verilecek

Dünyadaki önemli amatör golf organizasyonlarından biri olarak gösterilen ve bu yıl üçüncüsü yapılacak Maxx Royal Cup'un finali 7-8 Aralık'ta Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek. Yıl içinde gerçekleşen 20 turnuvanın şampiyonları büyük finalin galibi olmak için sahaya çıkacak. Turnuvanın ikinci günü sekizinci çukurda tek atışta hedefi bulan (hole in one) oyuncu 1 kilogram altın kazanacak.



24 Şubat'ta Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Pearl Valley Golf Kulübü'nde başlayan serinin 20. turnuvası ve yarı finali 21-25 Kasım tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Korineum Golf Kulübü'nde yapıldı.



Maxx Royal Cup Finali ile aynı tarihlerde düzenlenecek Maxx Royal Guests Cup'ta da 21 ülkeden 116 oyuncu sahaya çıkacak. Hamburg ve Almanya Milli Takımı'nın ünlü futbolcularından Manfred Kaltz ile Arsenal ve Avusturya Milli Takımı'nın eski kalecisi Alex Manninger de geçen yıl olduğu gibi Guests Cup'ta oynayacak.



Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Müdürü Cahit Şahin, 2016 yılında düzenlemeye başladıkları Maxx Royal Cup'ın prestijli bir marka haline geldiğini söyledi. Golf sezonunun en düşük olduğu dönemde 21 farklı ülkeden oyuncuların Maxx Royal Cup organizasyonları için Antalya'ya geldiğini belirten Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hedeflediği nitelikli turist tanımına uyan golfçüleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.



21 ÜLKE NATIONS CUP'TA SAHADA

Diğer yandan Maxx Royal Cup öncesi düzenlenen Nations Cup organizasyonunda 34 takım ülkeleri adına sahaya çıktı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, İngiltere, Ukrayna, Rusya, Romanya, İsrail, Belçika, Polonya, Hollanda, İtalya, Hırvatistan, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Avusturya, Güney Afrika, Çekya ve Arnavutluk'tan oyuncular yer aldı.