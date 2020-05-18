Zepline nedir? Nasıl yapılır?
Survivor'da yarışmacılara ödül olarak sunulan zepline aktivitesi merak konusu oldu. Zepline birçok kişi tarafından araştırılırken, Türkiye'de olup olmadığı da araştırıldı. Peki, zepline nedir? Nasıl yapılır?
Merak konusu olan zipline, yüksek bir yerden, alçak bir yere kadar bağlanmış çelik halat yardımı ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimini kullanarak inme aktivitesine denir. Tekerlekli bir makara kullanılır ve çelik halata bağlanarak hızlanma eğilimi sağlanır. 300 - 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi nulunmaktadır ve durdurma işlemi sağlanır.
Dünyanın en uzun ve en yüksek zipline'i Güney Afrika'da bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.
- 18.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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