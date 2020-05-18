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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Zepline nedir? Nasıl yapılır?

Zepline nedir? Nasıl yapılır?

Survivor'da yarışmacılara ödül olarak sunulan zepline aktivitesi merak konusu oldu. Zepline birçok kişi tarafından araştırılırken, Türkiye'de olup olmadığı da araştırıldı. Peki, zepline nedir? Nasıl yapılır?

Merak konusu olan zipline, yüksek bir yerden, alçak bir yere kadar bağlanmış çelik halat yardımı ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimini kullanarak inme aktivitesine denir. Tekerlekli bir makara kullanılır ve çelik halata bağlanarak hızlanma eğilimi sağlanır. 300 - 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi nulunmaktadır ve durdurma işlemi sağlanır.

Dünyanın en uzun ve en yüksek zipline'i 'da bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru `nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik 4 ayrı hattan oluşuyor.

  1. 18.05.2020
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