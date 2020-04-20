Corona virüsü salgınına dünya ne önlem aldı? Türkiye'nin aldığı önlemler ne?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgınına alınan önlemler kapsamında Türkiye, dünya ülkelerine kıyasla oldukça fazla önlem aldı. Yayınlanan listede ülke ülke alınan önlemlerden bahsedildi.

SINIR KAPILARI KAPATILDI MI?

Corona virüsü önlemleri kapsamında önemli adımlardan biri olan sınır kapılarının kapatılması konusunda birçok ülke önlem aldı. Almanya, Hollanda ve Çin sınır kapılarını kısmen kapatırken, İrlanda henüz sınır kapılarını kapatmadı.

DIŞ HAT UÇUŞLARI KAPATILDI MI?

Dış hat uçuşlarını kısmen kapatan ülkeler arasında, Almanya, Hollanda, İran, Çin ve İsrail yer alıyor. Dış hat uçuşları açık olan İrlanda ve İngiltere dışında birçok ülke uçuşlarını iptal etmiş durumda.

İÇ HAT UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

İç hat uçuşlarını iptal eden ülkeler arasında, Türkiye, İtalya, İspanya, Belçika, Portekiz, Avusturya, Hindistan ve Fransa yer alıyor. Geri kalan ülkeler kısmen veya hiç iptalde bulunmadı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI UYGULANIYOR MU?

Corona virüsü salgını için önemli önlemlerden biri olan şehirler arası seyahat kısıtlamasını getiren ülkeler arasında Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Çin, İran, Belçika ve Hindistan yer alıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI MI?

Virüsün yayılmasını engellemek amacı ile sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler arasında Türkiye, İtalya, İspanya, Rusya ve Hindistan yer aldı.Isten

İŞÇİ ÇIKARMAK YASAKLANDI MI?

Ekonomik olarak tüm dünyada sıkıntılı süreç yaşanırken işçi haklarını korumak da önemli bir rol oynuyor. İşçi çıkarmayı yasaklayan ülkeler arasında, Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Belçika yer aldı.

EMEKLİLER İÇİN MAAŞ ZAMMI YAPILDI MI?

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen kesimlerden biri olan emekiler için sadece Türkiye ve Rusya zam yaptı.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?

Corona virüsü testi Rusya ve İsviçre dışında neredeyse tüm ülkelerde kısmen veya tamamen ücretsiz yapılıyor. Ülkemizde de tamamen ücretsiz yapılmaktadır.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ ÜCRETSİZ Mİ?

Corona virüsü tedavisi İsviçre dışında tüm ülkelerde kısmen veya tamamen ücretsiz yapılıyor. Ülkemizde de tamamen ücretsiz yapılmaktadır.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILIYOR MU?

Ücretsiz maske dağıtımı Türkiye, İspanya ve İtalya dışında ücretsiz dağıtılmıyor.

SOKAKTA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Türkiye, Çin, İran, Hindistan ve İsrail dışında hiç bir ülkede sokakta maske takma zorunluluğu bulunmuyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK MADDİ DESTEK VERİLİYOR MU?

Türkiye, Fransa, Çin, İran ve Belçika dışında hiç bir ülkede sağlık çalışanlarına ek maddi destek sağlanmıyor.

İŞTE ÜLKELERİN ALDIĞI ÖNLEMLER LİSTESİNİN TAMAMI