23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı görüşülecek! Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Çin'de ortaya çıktığından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Vatandaşlar "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Corona virüsü salgını hakkında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar merak içerisinde yeni sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirleri kararlaştırmak için toplanacak. Yapılacak toplantıda 23 Nisan'dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği de karara bağlanacak. Yeni kararları Başkan Erdoğan açıklayacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?
Başkan Erdoğan, kabine ile yapılacak toplantıya, İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak. Toplantının ana gündemini corona virüsü olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunumlarını yapacak. Kabine toplantısında corona virüsü ile mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları da değerlendirilecek. Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Toplantı ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı da merak edilen kararlar arasında yer alıyor.
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23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı görüşülecek! Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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