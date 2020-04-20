23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı görüşülecek! Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'da getirilecek mi? 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı görüşülecek! Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı görüşülecek! Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Çin'de ortaya çıktığından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz hafta sonu ilan edilmişti. Vatandaşlar "'da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

salgını hakkında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar merak içerisinde yeni ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirleri kararlaştırmak için toplanacak. Yapılacak toplantıda 'dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği de karara bağlanacak. Yeni kararları Başkan Erdoğan açıklayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan, kabine ile yapılacak toplantıya, İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak. Toplantının ana gündemini corona virüsü olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı sunumlarını yapacak. Kabine toplantısında corona virüsü ile mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları da değerlendirilecek. Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Toplantı ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı da merak edilen kararlar arasında yer alıyor.

  1. 20.04.2020
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