Corona virüsü ile mücadele kapsamında 100 adet yerli solunum cihazı (Biosis) üretilmeye başlandı. Biosis bugün kullanıma hazır hale getirildi. Biosis'in tamamen yerli üretim olduğu ve 5 bin adet daha üretileceği Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

BİOSİS YERLİ SOLUNUM CİHAZI NEDİR? KİMLER ÜRETİYOR?

Biosis yani yerli solunum cihazı hakkında yapılan açıklamada "Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor. Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı'nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık." ifadeleri kulllanıldı.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BİOSİS İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Az önce tanıtımı yapılan 115 ventilatör ithal olarak geldi. Ama ne güzel tecellidir ki, 100 adet yerli ve milli ventilatörü ekranda gördüğümüz bu kadro tarafından üretildi. Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Üretmezlerse hesabını sorarız."