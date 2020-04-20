Yerli solunum cihazı Biosis tanıtıldı! Biosis nedir? Yerli solunum sistemi Biosis kim tarafından üretildi?
Corona virüsü salgını ortaya çıktığı ilk günden bu yana küresel bir problem olmaya devam ediyor. Amerika ve Avrupa'da hastane, ekipman ve sağlık sistemindeki yetersizlik sebebiyle hayatını kaybetti. Salgından önce ve sonra alınan önlemler sayesinde daha iyi bir durumda olan ülkemizde ise yeni hastane ve ekipman tanıtımı yapıldı. Yerli solunum cihazı Biosis ise çok merak edildi. Peki, Biosis nedir? Yerli solunum sistemi Biosis kim tarafından üretildi?
Corona virüsü ile mücadele kapsamında 100 adet yerli solunum cihazı (Biosis) üretilmeye başlandı. Biosis bugün kullanıma hazır hale getirildi. Biosis'in tamamen yerli üretim olduğu ve 5 bin adet daha üretileceği Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
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Biosis yani yerli solunum cihazı hakkında yapılan açıklamada "Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor. Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı'nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık." ifadeleri kulllanıldı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Az önce tanıtımı yapılan 115 ventilatör ithal olarak geldi. Ama ne güzel tecellidir ki, 100 adet yerli ve milli ventilatörü ekranda gördüğümüz bu kadro tarafından üretildi. Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Üretmezlerse hesabını sorarız."
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