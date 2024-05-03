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ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Nisan ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK ÜFE TÜFE rakamları

Nisan ayına ait enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 2024'ün dördüncü verisi olan Nisan ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyuruldu. İç piyasaya yön veren enflasyon rakamları ile birlikte TEFE, ÜFE ve TÜFE değerleri de belli oldu. İşte TÜİK Nisan 2024 enflasyon rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 10:04
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ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Nisan ayı enflasyon kaç oldu? TÜİK ÜFE TÜFE rakamları

ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. 2024'ün dördüncü enflasyon verisi olan Nisan rakamları, kira artış oranının yanı sıra yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı, memur ve emekli zammı, engelli, dul, yetim maaşı zamları gibi birçok konuda öneme sahip. İşte Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri...

TÜİK NİSAN 2024 ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre 2024 yılı Nisan ayında, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,72, aylık %3,24 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Nisan 2024

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TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI

2024 yılı Mart ayında, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %68,50, aylık %3,16 arttı.

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