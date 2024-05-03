Haberler Haberler EMLAK KONUT ÖDEME PLANI 2024 | THY Arnavutköy, Yenişehir Evleri 1+1, 2+1, 3+1 taksitleri, vade sayısı, peşinat ne kadar?

EMLAK KONUT ÖDEME PLANI 2024 | THY Arnavutköy, Yenişehir Evleri 1+1, 2+1, 3+1 taksitleri, vade sayısı, peşinat ne kadar?

Türk Hava Yolları ile Emlak Konut'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile İstanbul Arnavutköy ve Yenişehir'de inşa edilecek evler için kura tarihi belli oldu. 4 Mayıs Cumartesi yapılacak kuranın ardından inşasına başlanacak olan THY Emlak Konut evlerinin ödeme planı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emlak Konut ödeme planı, THY Arnavutköy, Yenişehir Evleri 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, vade sayısı, peşinat bilgilerine ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 10:00
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EMLAK KONUT ÖDEME PLANI 2024 | THY Arnavutköy, Yenişehir Evleri 1+1, 2+1, 3+1 taksitleri, vade sayısı, peşinat ne kadar?

EMLAK KONUT ÖDEME PLANI 2024💒 | Emlak Konut ve THY iş birliği ile İstanbul Arnavutköy'de yapılacak 1+1, 2+1 ve 3+1 evler için beklenen haber geldi. Kura çekiliş tarihi 4 Mayıs 2024 olarak açıklanan projenin 13 bin bağımsız bölümden oluşacağı belirtilirken amaç, İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunmak. Peki THY Arnavutköy, Yenişehir Evleri 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, vade sayısı, peşinat bilgileri nedir? İşte detaylar...

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ PEŞİNAT NE KADAR?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ile ev sahibi olabilecek.

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ KAÇ TAKSİT, VADE SAYISI KAÇ?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ödemelerinin ardından 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ ÖDEME PLANI 2024

Fiyatlar güncellenmeden önce Emlak Konut'un resmi internet sitesinde yer alan ödeme planları 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerde aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Kura tarihinin belli olmasının ardından fiyatlar güncellenirken yeni ödeme planları kamuoyuna duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 58 m2

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.088.000 TL

Peşinat (%20): 417.600 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 7.500 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 12.500 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.00 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 24.000 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 34.500 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 37.564 TL

2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 72 m2

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.592.000 TL

Peşinat (%20): 518.400 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 10.000 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 25.000 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.750 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 46.322 TL

3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 102 m2

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 3.672.000 TL

Peşinat (%20): 734.400 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.000 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.200 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 60.500 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 68.455 TL

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