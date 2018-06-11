Demirören’e son veda – Fotomaç – 11 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Demirören’e son veda

    Demirören’e son veda

    Başkanı son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin yer aldığı cenaze törenine spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı.

    ve Hürriyet Başkanı dün son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle cuma günü hayatını kaybeden 80 yaşındaki Demirören, 'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedildi. Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin hazır bulunduğu cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

    DUALARLA UĞURLANDI
    Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in dün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı. 80 yaşında hayatını kaybeden Demirören'in cenaze töreninde; siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim hazır bulundu.

    1. 11.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demirören’e son veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN