Demirören’e son veda
Demirören Holding Başkanı Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin yer aldığı cenaze törenine spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı.
DUALARLA UĞURLANDI
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in dün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı. 80 yaşında hayatını kaybeden Demirören'in cenaze töreninde; siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim hazır bulundu.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Demirören’e son veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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