Zafer Biryol, "FETÖ'cü futbolcuları" tek tek anlattı
FETÖ şüphelisi eski milli futbolcu Zafer Biryol’un, FETÖ’nün tüm spor yapılanmasını tek tek anlattığı ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest kalan Biryol’un, 17-25 Aralık sonrası elebaşının çağrısının ardından Bank Asya’ya 800 bin TL yatırdığı öğrenildi
İTİRAF ETTİ
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Biryol, FETÖ'nün spor yapılanması içindeki tüm ilişkileri anlattı. Denetimli serbestlikle salıverilen Biryol'un itirafçı olduğu öğrenildi. Biryol'un FETÖ ile ilk temasının, bir arkadaşı kanalıyla 20012002 yılında Göztepespor Kulübü'nde futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Biryol, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığını anlatırken, spor abilerinin kendileri ile irtibatı kesmediğini de itiraf etti. Yapılan soruşturma kapsamında itirafçı olduğu için serbest bırakılan Biryol'un, kod isimleri ile birlikte bildiği şüphelileri anlattığı öğrenildi. Biryol, 'spor imamı'nın FETÖ'cü tüm futbolcular üzerinde etkili olduğunu da ifade etti.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:26
-
Gözyaşları içine aktı
Toplam 10
Yorum
A2 Şuana kadar tudoru kovmadıysan sen GSdüşmanısın özbek defol git ikigündür heyecanla haberlere bakıyorum bir gelişme yok defol özbek istifa
-
Gözyaşları içine aktı
Toplam 10
Yorum
TARAFTAR Daha çok akacak içine gözyaşı tudorla devam edersen akıllı ol başkan daha neyi bekliyorsun GS seviyorsan tudoru kov terimi getir.
-
Çare Fatih Terim
Toplam 16
Yorum
Şampiyon Bence sorun sende.
Zafer Biryol, "FETÖ'cü futbolcuları" tek tek anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.