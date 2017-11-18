Zafer Biryol, Bank Asya’ya 675 bin TL yatırmış
ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski futbolcu Zafer Biryol, FETÖ’den gözaltına alındı. Zafer Biryol’un, Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 675 bin TL yatırdığı ortaya çıktı
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:31
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Şenol Güneş: "Türk futbolu orada bitti"
Toplam 19
Yorum
celal yanı koca bjk mustafa yumlu nedenıyle yenemedı akhısarı ha yanı rakıp eksık olmazsa gucun yetmez oylemı yazıklar olsun sana derhal ıstıfa
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Şenol Güneş: "Türk futbolu orada bitti"
Toplam 19
Yorum
Eaglewatch81 Yapacak birşey yok adamların kalecisi maçın adamı seçilmiş halen beşiktaş kötü oynuyor diyorlar
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Şenol Güneş: "Türk futbolu orada bitti"
Toplam 19
Yorum
cemal bu adam için kazanınca herşey çok güzel kazanamadığı her maç hakemlere yapamıyorsan bu kadar de
Zafer Biryol, Bank Asya’ya 675 bin TL yatırmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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