 Zafer Biryol, Bank Asya’ya 675 bin TL yatırmış – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Zafer Biryol, Bank Asya’ya 675 bin TL yatırmış

    Zafer Biryol, Bank Asya’ya 675 bin TL yatırmış

    ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski futbolcu Zafer Biryol, FETÖ’den gözaltına alındı. Zafer Biryol’un, Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 675 bin TL yatırdığı ortaya çıktı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ Terör Örgütü'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Savcılık, bu kapsamda eski futbolcu Zafer Biryolhakkında, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine, gözaltı kararı çıkardı. Savcılığın talimatı ile gözaltına alınan Biryol, emniyete götürüldü. Zafer Biryol hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Bu arada Biryol'un, FETÖ'cü terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 675 bin TL para yatırdığı ortaya çıktı. Biryol'un adının itirafçı olan Bekir İrtegün ve FETÖ'den tutuklanan Ömer Çatkıç'ın ifadelerinde geçtiği bildirildi.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:31
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