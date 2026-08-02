FIFA’dan Gençler’e transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin transfer tahtası, geçmiş dönemden kalan bir borç nedeniyle FIFA tarafından kapatıldı.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Başkent temsilcisine üç dönem transfer yasağı verildiği belirtildi. Kırmızı-siyahlı kulüp, yaptırıma neden olan borcu ödedikten sonra FIFA'ya başvurarak transfer engelinin kaldırılmasını talep edebilecek. Gençlerbirliği'nin transfer tahtası geçtiğimiz mayıs ayında da kapanmış, ilgili ödemenin yapılmasının ardından engel haziran ayında kaldırılmıştı.