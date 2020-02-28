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28 Şubat 2020, Cuma
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Hamzaoğlu: Önceliğim

Hamzaoğlu: Önceliğim Gençlerbirliği

, G.Saray maçı öncesinde konuştu.

, G.Saray maçı öncesinde konuştu. 3 kupa kazandığı sarıkırmızılı kulüpteki sürecini 'güzel günler' olarak değerlendiren Hamzaoğlu, "İleride tekrar görev düşerse tabii ki çalıştırmayı isterim. Ama şu anda emin olun tek düşüncem, G.Birliği'nde uzun yıllar kalıp buradan yeni oyuncuları Türk futboluna kazandırmak" dedi.
  1. 28.2.2020
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