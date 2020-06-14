Sumudica: İkinci yarı kontrol rakipteydi

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Gaziantep2in teknik direktörü Marius Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının henüz hazır olmadığını dile getirdi.

Rumen teknik adam şu ifadeleri kullandı: Maçın ilk yarısını biz domine ettik ama ikinci yarı kontrol rakipteydi. Bugün bir puan kazandık ve 33 puana yükseldik. Alınacak her puan kıymetli ve önemli. Bu ligde her maç ayrı bir zorluk derecesinde oynanıyor. Çok farklı bir ortamda futbol oynuyoruz. Oyuncular da ben de bu ortama alışamadık. Maçlarda her şey olabiliyor.

İki ya da üç puan daha alırsak, ligde kalırız diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki maçlara odaklanıp, bu puanları toplamak istiyoruz. Sonrasında da gelecek yılın planını yapmaya başlamak istiyoruz. Bugün iyi futbol, yani istediğimiz gibi oynamadık. Benim amacım her zaman iyi futbol oynatmak ve bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum.

AKÇAY: KAZANMAK İÇİN PLAN YAPTIK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise kendileri için her puanın önemli olduğunu vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Kazanmak için plan yaptık ve kazanabilirdik de ama maalesef olmadı." diyen Akçay, "Maç boyunca risk alarak oyunu forse ettik. Oyunun genelinde dokunuşlarımız fayda etmedi. O yüzden biz bu akşam bir puan aldık. Gaziantep FK gibi çok iyi bir takımdan puan almak önemliydi. Lig boyunun kısaldığı bu dönemde bir puan bizim için çok önemliydi. Özellikle ikinci yarıdaki oyun bizim için kaliteliydi. Bu oyun gelecek maçlarda bize fayda olarak, yakıt olarak geri dönecektir. O yüzden bu maça olumlu bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.