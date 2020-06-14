Gaziantep FK 1-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya gelirken, zorlu mücadele Maxim ve Scarione'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Ligin rahat takımı Gaziantep FK puanını 33'e yükseltirken, düşme hattındaki Ankaragücü ise puanını 24 yaptı.
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
İki ekibini mücadelesinde kazanan çıkmazken, karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Ev sahibinin golünü 25'te penaltıdan Maxim atarken, konuk ekibin beraberlik sayısını 51'de Scarione kaydetti.
Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Gaziantep bu sonucun ardından puanını 33'e çıkardı. Tehlikeli bölgedeki Başkent ekibi ise 24 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
47. dakikada Pinto'nun pasında topla buluşan Lukasik'in cezası sahası dışından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.
51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Ceza saha dışında Orgill'in pasında topla buluşan Scarione'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
55. dakikada Scarione'nin pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.
64. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scarione, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Scarione'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.
68. dakikada Atila Turan'ın sağ kanatta serbest vuruştan yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.
88. dakikada Michalak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou, Djilobodji'yi geçtikten sonra Günay'la karşı karşıya kaldı. Kitsiou'nun vuruşunda Günay Güvenç topu kurtardı.
90+2. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda Günay Güvenç topu kornere çeldi.
Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 23:25
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