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14 Haziran 2020, Pazar
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‘Engel olamazlar’

‘Engel olamazlar’

Başkan yardımcısı Ertuğrul , şampiyonluklarını kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından, "En küçük taraftarımızdan en büyüğümüze. inandık! Hepimiz kenetlendik!" diyen , "Şampiyonluğa koşuyoruz. Kaldı 7. Sahada oynamak yerine masa başında kurguladığınız senaryolar artık tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem de masada yeneceğiz ve şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 14.6.2020
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