‘Engel olamazlar’

Sosyal medya hesabından, "En küçük taraftarımızdan en büyüğümüze. Hepimiz inandık! Hepimiz kenetlendik!" diyen Doğan, "Şampiyonluğa koşuyoruz. Kaldı 7. Sahada oynamak yerine masa başında kurguladığınız senaryolar artık tutmayacak! Hepinizi hem sahada hem de masada yeneceğiz ve şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.