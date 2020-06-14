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14 Haziran 2020, Pazar
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Top artık ’ta

Top artık CAS’ta

Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan , Uluslarası 'a resmi başvuruyu yaptı.

3 avukatla başvuru yapan bordo-mavililer, 'tan oturumlu görüşme (yüz yüze) istedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, cezayı kaldıracaklarından emin konuşarak, "Gerçekten rahatız çünkü elimiz çok güçlü." mesajını vermişti.

  1. 14.6.2020
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