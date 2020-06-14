Top artık CAS’ta

3 avukatla başvuru yapan bordo-mavililer, CAS'tan oturumlu görüşme (yüz yüze) istedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, cezayı kaldıracaklarından emin konuşarak, "Gerçekten rahatız çünkü elimiz çok güçlü." mesajını vermişti.