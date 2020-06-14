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14 Haziran 2020, Pazar
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'da gözler kupada!

Trabzonspor'da gözler kupada!

Bordo-mavili takımda gözler ile oynanacak rövanşına çevrildi. Hedef 2-1’lik skoru koruyup finale yükselmek.

Ligi şimdilik rafa kaldıran , ile oynanacak kupa yarı finaline kilitlendi. Akyazı'daki ilk maçta rakibini 2-1 yenen bordo-mavililer, rövanşta avantajını koruyarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Camiada ve takımda herkes hem hem de Ziraat 'nı kazanıp çifte şampiyonluk sevinci yaşamayı hayal ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşısında mücadele ve taktik disiplinle istedikleri sonucu almaya çalışacaklarını belirtti.

DURAN TEPKİ!
Yarı final rövanşına atanan Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapacak Bahattin Duran'a bordo-mavili taraftarlardan tepki geldi. Bahattin Duran bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçında taca çıkan topu ayağı ile sahaya göndermiş ve ismi 'AsistçiDuran'a çıkmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer döneminde onu takıma transfer edebilirim, topu iyi sokuyor gerçekten" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 14.6.2020
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