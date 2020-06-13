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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Nwakaeme'den çok özel gol! Geçen sezon...

Nwakaeme'den çok özel gol! Geçen sezon...

Lider , verilen 3 aylık aranın ardından lige galibiyetle döndü. Bordo-mavililer, 'yi Nwakaeme, ve Abdülkadir 'ün golleri ile mağlup etmeyi başardı. oyuncu Nwakaeme'nin attığı bu gol kendisi için de özel bir anlam ifade ediyordu. İşte detaylar...

Lider , 87 günlük aranın ardından lige galibiyetle döndü. Bordo-Mavililer, engelini 'nin şık kafası, 'ın penaltısı ve Abdülkadir 'ün attığı gollerle geçti.

Bordo-Mavili formayı giydiği geçen sezondan bu yana skorer kimliği ve oynadığı göze hoş gelen futbolu ile öne çıkan oyuncu Anthony Nwakaeme, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra çıktığı ilk maçta şov yaptı.

Sol kanadı çok iyi kullanan 30 yaşındaki futbolcu, 16.dakikada Pereira'nın ortasında iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla Trabzonspor 1-0 öne geçirdi.

Bu gol tecrübeli oyuncu içinde galibiyet katkısının yanı sıra özel bir anlam ifade etti. Bu sezon ligde 11.kez fileleri havalandıran Nwakaeme 10 gol attığı geçen sezonu geride bıraktı.

Bu sezon aynı zamanda 8 de asist yapan yıldız oyuncu forma giydiği 2 dönemde toplamda 39 gole katkı vererek büyük bir başarıya imza attı.

  1. 13.06.2020
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