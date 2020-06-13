Nwakaeme'den çok özel gol! Geçen sezon...
Lider Trabzonspor, verilen 3 aylık aranın ardından lige galibiyetle döndü. Bordo-mavililer, Göztepe'yi Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün golleri ile 3-1 mağlup etmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin attığı bu gol kendisi için de özel bir anlam ifade ediyordu. İşte detaylar...
Lider Trabzonspor, 87 günlük aranın ardından lige galibiyetle döndü. Bordo-Mavililer, Göztepe engelini Anthony Nwakaeme'nin şık kafası, Ekuban'ın penaltısı ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 3-1 geçti.
Bordo-Mavili formayı giydiği geçen sezondan bu yana skorer kimliği ve oynadığı göze hoş gelen futbolu ile öne çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra çıktığı ilk maçta şov yaptı.
Sol kanadı çok iyi kullanan 30 yaşındaki futbolcu, 16.dakikada Pereira'nın ortasında iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla Trabzonspor 1-0 öne geçirdi.
Bu gol tecrübeli oyuncu içinde galibiyet katkısının yanı sıra özel bir anlam ifade etti. Bu sezon ligde 11.kez fileleri havalandıran Nwakaeme 10 gol attığı geçen sezonu geride bıraktı.
Bu sezon aynı zamanda 8 de asist yapan yıldız oyuncu forma giydiği 2 dönemde toplamda 39 gole katkı vererek büyük bir başarıya imza attı.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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