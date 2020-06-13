Nwakaeme'den çok özel gol! Geçen sezon...

Lider Trabzonspor, 87 günlük aranın ardından lige galibiyetle döndü. Bordo-Mavililer, Göztepe engelini Anthony Nwakaeme'nin şık kafası, Ekuban'ın penaltısı ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 3-1 geçti.

Bordo-Mavili formayı giydiği geçen sezondan bu yana skorer kimliği ve oynadığı göze hoş gelen futbolu ile öne çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra çıktığı ilk maçta şov yaptı.

Sol kanadı çok iyi kullanan 30 yaşındaki futbolcu, 16.dakikada Pereira'nın ortasında iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla Trabzonspor 1-0 öne geçirdi.

Bu gol tecrübeli oyuncu içinde galibiyet katkısının yanı sıra özel bir anlam ifade etti. Bu sezon ligde 11.kez fileleri havalandıran Nwakaeme 10 gol attığı geçen sezonu geride bıraktı.

Bu sezon aynı zamanda 8 de asist yapan yıldız oyuncu forma giydiği 2 dönemde toplamda 39 gole katkı vererek büyük bir başarıya imza attı.