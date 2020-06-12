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12 Haziran 2020, Cuma
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1-3 | MAÇ SONUCU

Göztepe 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

lideri , 27. hafta mücadelesinde konuk olduğu 'yi 3-1'lik skorla devirip, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlattı. Corona virüsü arasından müthiş dönen bordo-mavililere zaferi getiren golleri Nwakaeme, Ekuban (pen.) ve Abdülkadir Ömür kaydetti.

Lider 'e galibiyetle döndü. Corona virüsü salgını nedeniyle 87 gün sonra maçıyla sahaya çıkan bordo-mavililer, deplasmanında 3-1 kazanarak zirve yarışında kayıp yaşamadı.

17'de Nwakaeme'nin golüyle öne geçti, 41'de Guilherme gördü. Konuk takım 52'de Ekuban'ın penaltı golüyle rahatladı: 2-0. Göztepe 57'de Alpaslan'ın penaltısıyla farkı 1'e indirse de son sözü 84'te söyledi.

Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten Trabzonspor, takipçisi Başakşehir'le arasındaki farkı 3'e çıkarırken, Göztepe ise 37 puanda kaldı.

NWAKAEME'DEN 11. GOL!

Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme, Süper Lig'e muhteşem döndü. Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşısında 16. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Nwakaeme bu sezon 25. lig maçında 11. golünü kaydetti.

KAPTAN SOSA FORMA GİYMEDİ

Göztepe ile kritik maçta karşı karşıya gelen Trabzonspor'a 'dan kötü haber geldi. Hafif sakatlığı olmasına rağmen İzmir'e götürülen kaptan Jose Sosa kadroda yer almadı.

Maçtan dakikalar...

2'nci dakikada ilk tehlikeli atağı Trabzonspor gerçekleştirdi. Sörloth'un taşıdığı topa önünde bulan Novak'ın vuruşunu kaleci Beto son anda kornere çeldi.

5'inci dakikada Trabzonspor mutlak bir golden oldu. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme ortaladı, Ekuban'ın kafa vuruşunu kaleci Beto köşeden çıkardı.

17'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Yapılan verkaçta Pereira sağdan ortaladı, Nwakaeme bomboş durumda kafayı vurdu: 0-1. Trabzonspor'un golünden sonra tribünde oturan Göztepe kalecisi Eren Bilen ile Trabzonsporlu yöneticiler arasında tartışma çıktı.

30'uncu dakikada kaleyi tam cepheden gören yerden Göztepe serbest vuruş kullandı. Atışı kullanan Serdar'ın şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

34'üncü dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Sörloth'un pasında sağ çaprazda Ekuban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ekuban'ın şutunda Beto mutlak golü önledi.

41'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Göztepeli Castro'ya sert bir şekilde müdahalede bulunan Guilherme, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

48'inci dakikada Murat'ın ortasında seken topa arka direkte Serdar vurdu, iyi yer tutan Trabzonspor kalecisi Uğurcan gole izin vermedi.

51'inci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Orta sahadan aldığı topla Göztepe kalesine kadar ilerleyen Sörloth ceza sahası içinde Poko tarafından düşürüldü, hakem beyaz noktayı gösterdi.

52'nci dakikada atışı kullanan Ekuban topu ve Beto'yu ayrı köşelere gönderdi: 0-2.

56'ncı dakikada bu kez Göztepe lehine penaltı kararı verildi. Ceza sahasında Da Costa kafa topuna çıkmak isteyen Jerome'u düşürdü. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem Uygulaması'nın (VAR) ardından penaltı noktasını gösterdi.

57'nci dakikada Alpaslan penaltı atışı gole çevirdi, fark 1'e indi: 1-2.

72'nci dakikada Berkan'ın pasıyla buluşan Castro, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top yandan auta çıktı.

81'inci dakikada Berkan'ın ortasında Deniz'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden dışarı çıktı.

84'üncü dakikada Trabzonspor golleri üçledi. Defanstan atılan uzun topla Abdulkadir Ömür kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Portekizli eldivenin müdahalesiyle top Abdulkadir'e çarpıp filelerle buluştu: 1-3.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 23:25
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