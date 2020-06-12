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12 Haziran 2020, Cuma
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'ı şoke eden transfer! Ampomah'ı o hoca kapıyor

Beşiktaş'ı şoke eden transfer! Ampomah'ı o hoca kapıyor

'ın gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı transferinde flaş gelişme... Gana basını, konu ile ilgili aktardığı haberde siyah beyazlıların oyuncuyu ısrarla istemesine karşın o teknik adamın Ampomah'ı kapacağını iddia etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezonun sona ermesiyle beraber 'ın kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu için Belçikalılar devreye girdi.

Gana medyasında yer alan bilgilere göre Club Brugge teknik direktörü , Beşiktaş'ın Ampomah'a ilgisine rağmen transferde ısrarcı davranıyor.

BERABER ÇALIŞMIŞLARDI
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Nana Ampomah ve Philippe Clement, daha önce Waasland-Beveren'de beraber çalışmışlardı ve mazileri eskiye dayanıyor.

Ampomah, mevcut kulübü Fortuna Düsseldorf'ta istediği forma şansını bulamazken, gol ve asist üretiminde de eski günlerini arar olmuştu. Bu sebeple yıldız ismin Belçika'ya transferinin daha olası olduğu aktarılıyor.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 12:07
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