Beşiktaş'ı şoke eden transfer! Ampomah'ı o hoca kapıyor
Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı Nana Ampomah transferinde flaş gelişme... Gana basını, konu ile ilgili aktardığı haberde siyah beyazlıların oyuncuyu ısrarla istemesine karşın o teknik adamın Ampomah'ı kapacağını iddia etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezonun sona ermesiyle beraber Beşiktaş'ın kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu Nana Ampomah için Belçikalılar devreye girdi.
Gana medyasında yer alan bilgilere göre Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, Beşiktaş'ın Ampomah'a ilgisine rağmen transferde ısrarcı davranıyor.
BERABER ÇALIŞMIŞLARDI
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Nana Ampomah ve Philippe Clement, daha önce Waasland-Beveren'de beraber çalışmışlardı ve mazileri eskiye dayanıyor.
Ampomah, mevcut kulübü Fortuna Düsseldorf'ta istediği forma şansını bulamazken, gol ve asist üretiminde de eski günlerini arar olmuştu. Bu sebeple yıldız ismin Belçika'ya transferinin daha olası olduğu aktarılıyor.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 12:07
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ı şoke eden transfer! Ampomah'ı o hoca kapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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