Beşiktaş'ı şoke eden transfer! Ampomah'ı o hoca kapıyor

Sezonun sona ermesiyle beraber Beşiktaş'ın kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu Nana Ampomah için Belçikalılar devreye girdi.

Gana medyasında yer alan bilgilere göre Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, Beşiktaş'ın Ampomah'a ilgisine rağmen transferde ısrarcı davranıyor.

BERABER ÇALIŞMIŞLARDI

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Nana Ampomah ve Philippe Clement, daha önce Waasland-Beveren'de beraber çalışmışlardı ve mazileri eskiye dayanıyor.

Ampomah, mevcut kulübü Fortuna Düsseldorf'ta istediği forma şansını bulamazken, gol ve asist üretiminde de eski günlerini arar olmuştu. Bu sebeple yıldız ismin Belçika'ya transferinin daha olası olduğu aktarılıyor.