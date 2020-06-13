Tanıtım filmi ağlattı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Tanıtım filmi ağlattı

Tanıtım filmi ağlattı

Tanıtım filmi ağlattı

Kampanya için hazırlanan tanıtım filmi taraftarlar büyük beğeni aldı.

Kampanya için hazırlanan tanıtım filmi taraftarlar büyük beğeni aldı. Sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda 'ın 'de şehit olan 8 sporcusu konu edildi. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan filmde 'Biz onbir arkadaşız, lakin arkamız var' denildi.

  1. 13.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tanıtım filmi ağlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA