Tanıtım filmi ağlattı

Kampanya için hazırlanan tanıtım filmi taraftarlar büyük beğeni aldı. Sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda Beşiktaş'ın Çanakkale'de şehit olan 8 sporcusu konu edildi. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan filmde 'Biz onbir arkadaşız, lakin arkamız var' denildi.