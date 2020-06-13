Sadiq için İtalyanlar devrede

İtalyan Corriere Dello Sport bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Umar Sadiq için Roma, Torino ve Bologna'dan sonra Milan'ın da devreye girdiğini yazdı… Gazete ayrıca Roma'nın Sadiq'e 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığını ancak Partizan'la anlaşamadığını iddia etti.