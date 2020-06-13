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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Sadiq için İtalyanlar devrede

Sadiq için İtalyanlar devrede

bir süredir adı 'la anılan için Roma, Torino ve Bologna'dan sonra Milan'ın da devreye girdiğini yazdı…

İtalyan Corriere Dello Sport bir süredir adı 'la anılan için Roma, Torino ve Bologna'dan sonra Milan'ın da devreye girdiğini yazdı… Gazete ayrıca Roma'nın Sadiq'e 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığını ancak Partizan'la anlaşamadığını iddia etti.

  1. 13.6.2020
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