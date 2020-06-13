Sadiq için İtalyanlar devrede
İtalyan Corriere Dello Sport bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Umar Sadiq için Roma, Torino ve Bologna'dan sonra Milan'ın da devreye girdiğini yazdı…
İtalyan Corriere Dello Sport bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Umar Sadiq için Roma, Torino ve Bologna'dan sonra Milan'ın da devreye girdiğini yazdı… Gazete ayrıca Roma'nın Sadiq'e 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığını ancak Partizan'la anlaşamadığını iddia etti.
- 13.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sadiq için İtalyanlar devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.