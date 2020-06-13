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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

Siyah-beyazlı takım dün yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını noktaladı.

Siyah-beyazlı takım dün yaptığı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını noktaladı. yönetimindeki idmanda 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren Beşiktaşlı futbolcular ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. İdman, şut denemeleri ile sona erdi. kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

  1. 13.6.2020
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