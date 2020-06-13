Hazırlıklar tamam

Siyah-beyazlı takım dün yaptığı antrenmanla Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını noktaladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren Beşiktaşlı futbolcular ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. İdman, şut denemeleri ile sona erdi. Beşiktaş kampa girip maç saatini beklemeye başladı.