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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu yıldız F.Bahçe maçında yok!

Son dakika: 'da Guilherme kırmızı kart gördü

Son dakika: Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü

'in 27. haftasında , deplasmanda 'ye konuk oluyor. Trabzonspor'da Guilherme 41. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Guilherme, yarı final rövanş maçında ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

'in 27. haftasında lider , 'ye konuk olurken, ilk yarıda Guilherme gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. .

Brezilyalı yıldız, 41. dakikasında Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. Guilherme, hakem Zorbay Küçük'e itiraz etmesine rağmen karar değişmedi.

Trabzonsporlu Guilherme gördüğü bu kırmızı kartın ardından ile salı günü oynanacak maçında cezalı duruma düştü.
  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 22:14
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