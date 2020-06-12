Son dakika: Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Trabzonspor'da Guilherme 41. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Brezilyalı yıldız, 41. dakikasında Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. Guilherme, hakem Zorbay Küçük'e itiraz etmesine rağmen karar değişmedi.
Trabzonsporlu Guilherme gördüğü bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe ile salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezalı duruma düştü.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 22:14
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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