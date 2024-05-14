BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ 8 MAYIS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 14 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beyoğlu 14 Mayıs Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYOĞLU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: FETİHTEPE MAH. AÇIKLAMA: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 14/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/05/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HALICIOĞLU MAH. AÇIKLAMA: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 14/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/05/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KECECİ PİRİ MAH. AÇIKLAMA: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 14/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/05/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: PİRİPAŞA MAH. AÇIKLAMA: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 14/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/05/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SÜTLÜCE MAH. AÇIKLAMA: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 14/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/05/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÖRNEKTEPE MAH. AÇIKLAMA: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 14/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/05/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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