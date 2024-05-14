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Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:50
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Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Newcastle United maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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