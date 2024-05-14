Haberler Haberler BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ - Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ - Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)

Bahçelievler'de 14 Mayıs Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Bahçelievler su kesintisi olan mahalleleri ve 14 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ - Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ 8 MAYIS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bahçelievler'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 14 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bahçelievler 14 Mayıs Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAHÇELİEVLER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: HÜRRİYET MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 14/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/05/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

İş Bankası
G.Saray'a gelecek mi? Yeni takımı belli oldu
DİĞER
Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Babası da ünlü futbolcu... İşte Bahar Erdeniz'in oyuncu oğlu!
Kirli maşaların 'temiz eller' hayali! Kumpasçı polis müdürleri hakkında kapsamlı soruşturma... Yeni 17/25 Aralık mı?
Cengiz Ünder tepki çekti! G.Saray derbisinde...
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beyoğlu su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)
Bayrampaşa su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)
Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 | Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi
Öğretmen il için tayin ihtiyaç listesi 2024 | MEB il içi atama kontenjanları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 MAYIS rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wilfried Zaha'ya çirkin saldırı! Wilfried Zaha'ya çirkin saldırı! 14:17
Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi 13:50
Rayo Vallecano - Granada maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Granada maçı ne zaman? 13:27
Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:31
Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman? Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman? 13:36
Cengiz Ünder tepki çekti! G.Saray derbisinde... Cengiz Ünder tepki çekti! G.Saray derbisinde... 13:45
Daha Eski
Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte derbi 11'i Becao'nun yerine kim oynayacak? İşte derbi 11'i 12:31
Ballon d'Or'un favorileri belli oluyor! Ballon d'Or'un favorileri belli oluyor! 12:32
Abdülkadir Ömür'ü böyle açıkladılar! Abdülkadir Ömür'ü böyle açıkladılar! 12:35
Icardi'den F.Bahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın" Icardi'den F.Bahçe'ye gözdağı! "Bana bırakın" 12:45
UEFA'dan EURO 2024 için şok karar! UEFA'dan EURO 2024 için şok karar! 12:54
G.Saray'a gelecek mi? Yeni takımı belli oldu G.Saray'a gelecek mi? Yeni takımı belli oldu 12:59