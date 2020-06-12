Trabzonspor resmen duyurdu! Drogheda ile hazırlık maçı yapılacak

Trabzonspor, İrlanda'da mücadele eden kardeş kulübü Drogheda FC ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Bordo mavililer, İngilizce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Hey Drogs,

Çok yakında burada olacağız. Trabzon'daki bitmemiş hikayeyi oynayacağımız hazırlık maçı ile tamamlayacağız."