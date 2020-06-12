Trabzonspor resmen duyurdu! Drogheda ile hazırlık maçı yapılacak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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resmen duyurdu! ile hazırlık maçı yapılacak

Trabzonspor resmen duyurdu! Drogheda ile hazırlık maçı yapılacak

kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada İrlanda ekibi United ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.

, İrlanda'da mücadele eden kardeş kulübü FC ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Bordo mavililer, İngilizce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Hey Drogs,

Çok yakında burada olacağız. Trabzon'daki bitmemiş hikayeyi oynayacağımız hazırlık maçı ile tamamlayacağız."

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 13:14
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