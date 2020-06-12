Trabzonspor resmen duyurdu! Drogheda ile hazırlık maçı yapılacak
Trabzonspor kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada İrlanda ekibi Drogheda United ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.
Trabzonspor, İrlanda'da mücadele eden kardeş kulübü Drogheda FC ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.
Bordo mavililer, İngilizce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Hey Drogs,
Çok yakında burada olacağız. Trabzon'daki bitmemiş hikayeyi oynayacağımız hazırlık maçı ile tamamlayacağız."
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 13:14
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