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Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya büyük fark!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 87 günün ardından yeniden başladı. 27'nci haftanın açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere ve sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isimler kuşkusuz kaleci Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır oldu. Genç kaleciler gösterdikleri performansla büyük beğeni topladı. Bu karşılaşmaların ardından büyük fark da ortaya çıktı. İşte o tablo...

13 Haziran 2020 Cumartesi 19:01 Güncelleme: 13.06.2020 19:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





