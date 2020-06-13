Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya büyük fark! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya büyük fark!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 87 günün ardından yeniden başladı. 27'nci haftanın açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere ve sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isimler kuşkusuz kaleci Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır oldu. Genç kaleciler gösterdikleri performansla büyük beğeni topladı. Bu karşılaşmaların ardından büyük fark da ortaya çıktı. İşte o tablo...
13 Haziran 2020 Cumartesi 19:01 Güncelleme: 13.06.2020 19:01
Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya büyük fark!

Süper Lig, yaklaşık 3 aylık corona virüsü arasından sonra Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla geri döndü. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor, ligin kalan bölümüne hata yapmadan başladı.

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Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya büyük fark!

TRABZONSPOR 10 KİŞİYLE KAZANDI

Corona virüsü arası sonrası ilk kez sahaya çıkan lider Trabzonspor, deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe'yi devirdi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür'den gelirken, Göztepe'nin golü ise Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya büyük fark!

Bu sonuçla, Trabzonspor puanını 56 yaparken, Göztepe ise 37 puanda kaldı. Fırtına'da Guilherme kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya büyük fark!

2 DAKİKADA 2 GOL

Süper Lig'in bir diğer açılış maçında Fenerbahçe sahasında, düşme hattındaki Kayserispor'u ağırladı. Ozan Tufan'ın gördüğü kırmızı kartla maçı uzun süre 10 kişi götüren Fenerbahçe, 59. dakikada Mensah'ın golüyle geri düştü.

Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya büyük fark!

87 ve 88. dakikada Muriqi ve Gustavo ile 2 gol bulan Kanarya, 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43 yaparken, son sıradaki Kayserispor 22 puanda kaldı.

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