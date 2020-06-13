Uğurcan Çakır'dan Muslera'ya büyük fark!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 87 günün ardından yeniden başladı. 27'nci haftanın açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere ve sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isimler kuşkusuz kaleci Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır oldu. Genç kaleciler gösterdikleri performansla büyük beğeni topladı. Bu karşılaşmaların ardından büyük fark da ortaya çıktı. İşte o tablo...
13 Haziran 2020 Cumartesi 19:01
Güncelleme: 13.06.2020 19:01
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Süper Lig, yaklaşık 3 aylık corona virüsü arasından sonra Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla geri döndü. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor, ligin kalan bölümüne hata yapmadan başladı.
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TRABZONSPOR 10 KİŞİYLE KAZANDI
Corona virüsü arası sonrası ilk kez sahaya çıkan lider Trabzonspor, deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe'yi devirdi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür'den gelirken, Göztepe'nin golü ise Alpaslan Öztürk'ten geldi.
Bu sonuçla, Trabzonspor puanını 56 yaparken, Göztepe ise 37 puanda kaldı. Fırtına'da Guilherme kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
2 DAKİKADA 2 GOL
Süper Lig'in bir diğer açılış maçında Fenerbahçe sahasında, düşme hattındaki Kayserispor'u ağırladı. Ozan Tufan'ın gördüğü kırmızı kartla maçı uzun süre 10 kişi götüren Fenerbahçe, 59. dakikada Mensah'ın golüyle geri düştü.
87 ve 88. dakikada Muriqi ve Gustavo ile 2 gol bulan Kanarya, 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43 yaparken, son sıradaki Kayserispor 22 puanda kaldı.