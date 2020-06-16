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16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu'dan şehit ailesıne ziyaret

'dan şehit ailesıne ziyaret

Ahmet Ağaoğlu'dan şehit ailesıne ziyaret

Başkanı , operasyonunda şehit olan Astsubay Başçavuş Halit 'nın 'de oturan ailesini ziyaret etti. Ağaoğlu, aileye 'nın adının yazılı olduğu forma ile çeşitli hediyeler verdi.

Başkanı , operasyonunda şehit olan Astsubay Başçavuş Halit 'nın 'de oturan ailesini ziyaret etti. Ağaoğlu, aileye 'nın adının yazılı olduğu forma ile çeşitli hediyeler verdi.

  1. 16.6.2020
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