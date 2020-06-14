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14 Haziran 2020, Pazar
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Cueva: teklif aldım

Cueva: teklif aldım

Kısa süre önce menajerler tarafından 'a önerilen 'dan açıklama geldi.

Kısa süre önce menajerler tarafından 'a önerilen 'dan açıklama geldi. 'nın Pachuca takımında kiralık oynayan 28 yaşındaki 10 numara bonservisini elinde bulunduran 'ya dönmek istediğini söyledi. Cueva, "Daha önce 'den bir takım ve Galatasaray'dan teklif aldım. Ama Sao Paulo ayrılmamı istemedi. Ben de takımda kaldım" dedi. Perulu oyuncu, bundan sonra neler olacağını bilmediğini de söyledi.
  1. 14.6.2020
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