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14 Haziran 2020, Pazar
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Luyindama’ya 15 milyon euro

Luyindama’ya 15 milyon euro

ekiplerinin için ilgisi sürüyor. Kongolu futbolcuyu etmek isteyen 'nın 26 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

ekiplerinin için ilgisi sürüyor. Kongolu futbolcuyu etmek isteyen 'nın 26 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde kiraladığı, sezon başında ise bonservisini aldığı Luyindama için 15 milyon euro'luk resmi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gitmesine izin vereceği öğrenildi.
  1. 14.6.2020
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