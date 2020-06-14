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14 Haziran 2020, Pazar
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Elden gidiyor

Elden gidiyor

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , ile anılırken 'dan farklı yönde bir haber geldi.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , ile anılırken 'dan farklı yönde bir haber geldi. SporTime, Norveçli başarılı sağ bekin, Olympiakos ile sözleşme yenilemeye yakın olduğunu yazdı. Oyuncunun "Kalmak istiyorum ama görüştüğüm başka görüştüğüm takımlar da var tabii ki... Durum yakında netleştir" diye konuştu.
  1. 14.6.2020
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