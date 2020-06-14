Başkan Cengiz’e ziyaret
Galatasaraylı yöneticiler, ameliyat geçiren başkan Mustafa Cengiz ile bir araya geldi. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Oytun Özer, Cengiz'i ziyaret ederken toplantıda G.Saray'ın güncel konuları konuşuldu.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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