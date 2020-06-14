Başkan Cengiz’e ziyaret - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Başkan Cengiz’e ziyaret

Başkan Cengiz’e ziyaret

Başkan Cengiz’e ziyaret

Galatasaraylı yöneticiler, ameliyat geçiren başkan ile bir araya geldi. , , ve , Cengiz'i ziyaret ederken toplantıda G.Saray'ın güncel konuları konuşuldu.

Galatasaraylı yöneticiler, ameliyat geçiren başkan ile bir araya geldi. , , ve , Cengiz'i ziyaret ederken toplantıda G.Saray'ın güncel konuları konuşuldu. Başkanın hastaneye kaldırıldığı haberlerine çok üzüldüklerini belirten Albayrak, "Başkanımız son derece iyi... İnsanlar bu konuda dikkatli davranmalı" dedi.
  1. 14.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Cengiz’e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA