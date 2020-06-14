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Transferde büyük kriz! Galatasaray...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız vermişti. Sezon sonunda birçok futbolcu ile yollarını ayrıması beklenen sarı-kırmızılılar birçok ismi de transfer listesine almış ve görüşmeler gerçekleştirmişti. Fakat Galatasaray'a o transferde kötü haber geldi. İşte Cimbom'un tadını kaçıran gelişme ve detaylar...

14 Haziran 2020 Pazar 06:39 Güncelleme: 14.06.2020 06:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





