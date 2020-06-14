Transferde büyük kriz! Galatasaray...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız vermişti. Sezon sonunda birçok futbolcu ile yollarını ayrıması beklenen sarı-kırmızılılar birçok ismi de transfer listesine almış ve görüşmeler gerçekleştirmişti. Fakat Galatasaray'a o transferde kötü haber geldi. İşte Cimbom'un tadını kaçıran gelişme ve detaylar...
14 Haziran 2020 Pazar 06:39
Güncelleme: 14.06.2020 06:59
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Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper lig, 87 günlük aranın ardından yeniden başladı.
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Dev kulüpler pandemi nedeniyle lige verilen arada gerek bu sezon gerekse gelecek sezon için kadro yapılanmasına ağırlık verdi ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirdi.
Bu kulüplerin başında ise Galatasaray geldi. Süper Lig'de ilk 26 haftada topladığı 50 puanla zirveyi yakından takip eden sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için kolları sıvamış durumda.
Bu sezon kupanın sahibi olmak için kalan 8 haftayı minimum puan kaybı ile tamamlamak isteyen Aslan'ın gündemi son günlerde bir hayli yoğun. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
LUYINDAMA İÇİN 15 MİLYON EURO
Gelecek sezon transferde kaynak oluşturmak için bazı oyuncularla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da bu isimlerin başında Luyindama geliyor.