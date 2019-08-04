Gaziantep coştu
Gazişehir Gaziantep; file bekçisi Yuri Lodygin, kanat yıldız Bartlomiej Pawlowski ve ön libero Souleymane Diarra’yı renklerine bağladı. Rus kaleciyle iki, Polonyalı ve Malili yıldızla ise üçer yıllık sözleşme yapıldı
YAŞ ORTALAMALARI MEMNUN ETTİ
Gazişehir Gaziantepspor'un Zaglebie Lubin takımından transfer ettiği Polonyalı sağ kanat Bartlomiej Pawlowski, geçen sezon çıktığı 34 maçta 8 gol atıp, 9 asist yaptı. Polonya Milli Takımı'nda 23 maça çıkan 27'lik yıldız için ne kadar ödendiği bilinmiyor. 24 yaşındaki ön libero Souleymane Diarra ise Fransa Ligue 2 ekibi Lens'ten transfer edildi. 34 maçta; 1 gol, 1 asistle oynayan Malili yıldız, defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Üç futbolcunun Süper Lig seviyesini kaldırabilecek yaşlara sahip olması nedeniyle yönetimi memnun ettiği ifade edildi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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