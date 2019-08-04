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04 Ağustos 2019, Pazar
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coştu

Gaziantep coştu

; file bekçisi Yuri Lodygin, kanat yıldız ve ön libero ’yı renklerine bağladı. Rus kaleciyle iki, Polonyalı ve Malili yıldızla ise üçer yıllık sözleşme yapıldı

Süper Lig'in taze kanı , gece yarısı bombaları arka arkaya patlattı. Kırmızı-siyahlılar, ilk olarak 29 yaşındaki Rus kaleci Yuri Lodygin'i kadrosuna kattı. Zenit'ten bonservissiz gelen Lodygin, geçen sezon kiralandığı Olimpiakos'ta çıktığı 4 maçta 6 gol yedi, 1'inde ise kalesini kapattı. 2015'te değeri 10 milyon euro'ya çıkan Lodygin ile 2 yıllık kontrat yapıldı. Gazişehir'in diğer takviyeleri ise ön libero ve sağ kanat bölgesine 3'er yıllık imzayla gerçekleşti.

YAŞ ORTALAMALARI MEMNUN ETTİ
Gazişehir Gaziantepspor'un Zaglebie Lubin takımından transfer ettiği Polonyalı sağ kanat , geçen sezon çıktığı 34 maçta 8 gol atıp, 9 asist yaptı. Polonya Milli Takımı'nda 23 maça çıkan 27'lik yıldız için ne kadar ödendiği bilinmiyor. 24 yaşındaki ön libero ise Fransa Ligue 2 ekibi Lens'ten transfer edildi. 34 maçta; 1 gol, 1 asistle oynayan Malili yıldız, defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Üç futbolcunun Süper Lig seviyesini kaldırabilecek yaşlara sahip olması nedeniyle yönetimi memnun ettiği ifade edildi.

  1. 4.8.2019
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