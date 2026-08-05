Gaziantep FK'da kamp sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Belgrad kampını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, üç günlük iznin ardından 8 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep'te çalışmalarına başlayacak.