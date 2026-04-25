3'üncü yabancı

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de göreve getirilen Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi, kırmızı-siyahlı ekibin 3. yabancı teknik direktörü oldu. Gaziantep FK, Süper Lig'deki 7 sezonunda 9. teknik direktörle anlaşma yaptı. Süper Lig'e yükseldiği ilk sezon için 13 Haziran 2019'da Marius Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Gaziantep temsilcisi, Rumen teknik adamla 1.5 sene sonra yollarını ayırdı. Sumudica 2. gelişinde ise 181 gün görev yapabildi. Daha sonra Ricardo Sa Pinto ile 20 Ocak 2021'de bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlı ekip, Portekizli teknik adamla aradığını bulamadı. Pinto'nun görevi 116 gün sonra sona erdi.