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Sambacı Viana Gaziantep'te

Transferin hareketli kulübü Gaziantep FK, savunmasını Brezilya'dan takviye etti. Kırmızısiyahlılar, Brezilya ekibi Coritiba'dan Bruno Viana'yı kiraladı. 29 yaşındaki sambacı stoper, geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Hazem'de de kiralık olarak ter döktü. Viana, Suudi temsilcisinde forma giydiği 30 maçta 2 kez de ağları havalandırdı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Sambacı Viana Gaziantep'te
Transferin hareketli kulübü Gaziantep FK, savunmasını Brezilya'dan takviye etti. Kırmızısiyahlılar, Brezilya ekibi Coritiba'dan Bruno Viana'yı kiraladı. 29 yaşındaki sambacı stoper, geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Hazem'de de kiralık olarak ter döktü. Viana, Suudi temsilcisinde forma giydiği 30 maçta 2 kez de ağları havalandırdı.
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