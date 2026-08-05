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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Wilfried Singo ilk hafta yok

Wilfried Singo ilk hafta yok

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takım forması altında harika maçlar çıkartan ancak sakatlanarak turnuvayı kapatan Wilfried Singo'nun, Çorum FK maçını kaçırma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Wilfried Singo ilk hafta yok
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takım forması altında harika maçlar çıkartan ancak sakatlanarak turnuvayı kapatan Wilfried Singo'nun, Çorum FK maçını kaçırma ihtimali bulunuyor. Fiziksel açıdan istenen seviyeye gelemeyen 24 yaşındaki futbolcunun 14 Ağustos'taki açılış maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
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