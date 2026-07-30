Sarı-kırmızılı takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, DHA'ya konuştu. Milli file bekçisi, "Galatasaray çok büyük bir camia. Çok iyi kaptanlara sahibiz. Abdülkerim ve Icardi bana burada çok yardımcı oldular. Kaan abi var, iyi kaptanlarımız var. Galatasaray bizi layık görürse kaptan olmak isterim. Ama çok iyi kaptanlara sahibiz. Ben her zaman takım arkadaşlarımın yanında olmaya çalışacağım. Hatalarını kapatmaya çalışacağım. O yüzden kaptanlık bandını takıp takmamanın çok önemi yok benim için" dedi. Uğurcan, "Burak ağabeylerle beraber oynamak isterdim. Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Drogba. O kadro güzel kadroydu. O kadroda olsam güzel olurdu diye düşünüyorum. Burak ağabeyle Trabzonspor'da oynama şansını bulmuştum" yorumunu yaptı.

FERNANDO MUSLERA İLE BÜYÜDÜK

Galatasaray'ın efsane ismi Fernando Muslera'yı örnek aldığını aktaran Uğurcan Çakır, "Muslera'yı izleyerek büyüdük. Çok uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etti, çok büyük başarılara imza attı. Bizlere de örnek oldu. Biz de genç kardeşlerimize örnek olmak istiyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapıp, ahlaklı, başarılı bir sporcu olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

OKAN HOCAMIZA YAKIŞIR

Üst üste beşinci şampiyonlukla tarihe geçmek istediklerini vurgulayan Uğurcan Çakır, "Okan hocamıza yakışır beş sene şampiyon olup, rekor kırmak. Abdülkerim, Yunus, Torreira. Onlar da beş sene üst üste şampiyon olup, rekor kırıp, tarihe geçmek isteyeceklerdir. Ben de onlara yardımcı olmak istiyorum. İnşallah bunu başarabiliriz" diye konuştu.