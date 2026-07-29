Reijnders ısrarı

Transfer döneminin sessiz takımı G.Saray, kadrosuna önemli isimler kazandırmak için çalışmalarını ağırdan alıyor. Sarı-kırmızılılar hem orta saha hem de yeri geldiğinde 10 numarada forma giyebilen bir oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Bu isim Manchester City forması giyen Tijani Reijnders'ten başkası değil. İngiliz ekibinin yollarını ayırmaya hazırlandığı 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Galatasaray harekete geçecek. Bu iddianın sahibi ise İtalya'dan geldi. Tuttomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Geçen sezon Milan'dan 55 milyon euro karşılığında transfer edilen Reijnders'ten en az 40-50 milyon euro arasında bir gelir bekleyen İngiliz ekibi, tekliflere açık. Ancak sarı-kırmızılı takım satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Bu öneriye Manchester City'nin vereceği yanıt merakla bekleniyor. Eğer kiralama gerçekleşirse, Reijnders orta alana çekilip 10 numaraya bir takviye daha yapılabilir.