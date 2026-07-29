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En iyisi Galatasaray

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, yeniden şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
En iyisi Galatasaray
Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, yeniden şampiyon olmak istediklerini söyledi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yeni şampiyonluklara yelken açmak istediklerini belirten tecrübeli kaleci, "Oyuncu grubu olarak hocamız bize ne diyorsa her zaman onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hocamızla beraber daha çok şampiyonluklar yaşayacağız. Ligin en iyisi biziz" dedi.
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