Davinson’a bir talip daha!

Hem G.Saray'da hem de 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez'e olan ilgi bitmiyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Hem G.Saray'da hem de 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez'e olan ilgi bitmiyor. Geçen sezondan itibaren İtalyan ekibi Como'nun kıskacında bulunan Kolombiyalı oyuncuya Portekiz'den de talip çıktı. Record'un haberine göre G.Saray'ın 30-35 milyon euro istediği Davinson ile Benfica da ilgileniyor.