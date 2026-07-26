Sane takıma katıldı

Avusturya kampını sürdüren G.Saray, günü tek antrenmanla tamamladı. Önceki gün oynanan Monza mücadelesi nedeniyle dün teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yenileme çalışması yapan sarı- kırmızılılar ardından günü serbest olarak geçirdi. Ayrıca Leroy Sane de Avusturya kampına dahil olarak takım arkadaşlarına katıldı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Avusturya kampını sürdüren G.Saray, günü tek antrenmanla tamamladı. Önceki gün oynanan Monza mücadelesi nedeniyle dün teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yenileme çalışması yapan sarı- kırmızılılar ardından günü serbest olarak geçirdi. Ayrıca Leroy Sane de Avusturya kampına dahil olarak takım arkadaşlarına katıldı.