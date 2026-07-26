Nhaga kalıyor

Monza ile oynanan hazırlık maçında beğeni toplayan ve +4 kontenjanına uyan Renato Nhaga, yeni sezonda da takımda kalacak. Oyuncuya Portekiz ve Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini bekleten sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda takımda tutma kararı verdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Monza ile oynanan hazırlık maçında beğeni toplayan ve +4 kontenjanına uyan Renato Nhaga, yeni sezonda da takımda kalacak. Oyuncuya Portekiz ve Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini bekleten sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda takımda tutma kararı verdi.